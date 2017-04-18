Инициатор референдума о выходе Калифорнии из состава США решил переехать в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Лидер так называемого "Калекситу" Луис Маринелли заявил об отзыве петиции и переехал в Россию, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
"Я нашел в России новое счастье, жизнь без разочарования и оскорблений по отношению к родине. Если народ России будет рад меня видеть здесь на постоянной основе, то я намерен сделать Россию своим новым домом", - заявил Л.Маринелли.
Он добавил, что "не вернется в Калифорнию в ближайшем будущем" и это единственно правильное решение после того как он отозвал петицию о "Калексит".
Как сообщал УНН, 28 января члены движения Yes California, выступающий за так называемый Calexit - отделение штата Калифорния от США, получили разрешение властей начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции .