Инициатор референдума о выходе Калифорнии из состава США решил переехать в Россию

"Я нашел в России новое счастье, жизнь без разочарования и оскорблений по отношению к родине. Если народ России будет рад меня видеть здесь на постоянной основе, то я намерен сделать Россию своим новым домом", - заявил Л.Маринелли.

Он добавил, что "не вернется в Калифорнию в ближайшем будущем" и это единственно правильное решение после того как он отозвал петицию о "Калексит".

Как сообщал УНН, 28 января члены движения Yes California, выступающий за так называемый Calexit - отделение штата Калифорния от США, получили разрешение властей начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции .