Ініціативи нового парламенту: податкова реформа та діалог з бізнесом

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У заході взяли участь лідери політичних сил, що пройшли до парламенту за результатами останніх виборів, представники бізнесу, громадянського суспільства, експерти та журналісти.

Новий парламент стрімко взявся за вдосконалення податкового законодавства — ухвалено частину законопроектів, готується до розгляду ще кілька. Як зазначив Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе, під час ухвалення законів не варто квапитися.

“Дуже добре, що серед 650 законопроектів, що зареєстровані, є проект про створення бюро фінансових розслідувань. Але хотілося б, аби не поспішали з прийняттям цього законопроекту. Щоб ми його до кінця опрацювали разом з бізнесом. Ми подали всі зауваження до комітету і дуже сподіваємося, що всі ці пропозиції бізнесу будуть враховані. І що це буде не просто перейменування, а справді буде створено єдиний орган, який займатиметься економічними правопорушеннями”, — зазначив пан Катамадзе.

Також він підкреслив, що бізнес вже 4 роки чекає від влади законодавчої заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, що за розрахунками МЕРТ пришвидшить зростання ВВП на додаткові 1.5% на рік, а також — зменшення кількості та частоти різного роду перевірок.

Голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України Сергій Погребний погодився, що бізнес в Україні не почувається безпечно. На його думку, економічна безпека є дуже важливою, а в нашій державі з цим є проблеми.

“Держава не може гарантувати недоторканність активів, особисту безпеку, відсутність корупції, правомірні судові рішення. А на все це є дуже високі запити”, — підкреслив С.Погребний.

Він нагадав, що в Україні дуже часто відбуваються пограбування, викрадення та навіть вбивства підприємців. Зокрема, за 8 місяців цього року в Україні було скоєно майже 60 вбивств бізнесменів. Також почастішали випадки рейдерства — за даними асоціації, яку представляє С.Погребний, за останні 5 років сталося 9000 незаконного відчуження майна.

“Як захищатися? Потрібна співпраця державних силових органів з недержавними структурами безпеки, де працює від 50 до 200 тисяч людей. Цей ринок нині в тіні. Для того, щоб його легалізувати, потрібно прийняти кілька законів та визнати такі структури частиною економічної безпеки держави. Тоді бізнес буде більш захищеним”, — вважає експерт.

Своєю чергою, голова парламентського Комітету з податкових питань Данило Гетманцев поділився законодавчими планами Верховної Ради на найближчий час.

“Ми разом з Кабміном працюємо і маємо намір вийти на малу податкову реформу навесні наступного року. В неї буде включено реформу податку на доходи фізичних осіб, яка розпочинається з податкової амністії капіталів — нульового декларування. Це буде добровільний захід, покликаний вивести з тіні накопичені громадянами доходи протягом 28 років. Крім того, хочемо переглянути філософію та зміст податку на доходи фізосіб, змінивши застарілі підходи, розширити обсяг податкової знижки та ввести посімейне декларування. Також планується обговорити податок на виведений капітал, відстояти його перед МВФ, показавши компенсатори”, — розповів голова комітету.

Також Данило Гетманцев підкреслив, що до кінця року парламент має намір навести лад у плані адміністрування податків, зокрема, ПДВ. Адже складність цієї процедурі шкодить українському бізнесу та є фактором заниження позиції України у міжнародних рейтингах. Крім того — радикально зменшити штрафні санкції по трудовим перевіркам, до оптимального рівня.

Не всі ініціативи Верховної Ради викликають захоплення у бізнесу. Так, за словами виконавчого директора Асоціації прямого продажу Надії Бедричук, бізнес не підтримав намірів влади провести тотальну фіскалізацію через ухвалений нещодавно законопроект № 1073.

“Хочу нагадати, що бізнес не підтримує тотальну фіскалізацію 2-4 групи, а підтримує тільки фіскалізацію тих галузей, де відбуваються найбільші зловживання. Ми розуміємо суть цього закону, що держава відходить від ризикоорієнтованого підходу і робить ставку на мікроменеджмент і надконтроль. Це означає, що будуть фіскалізуватися найдрібніші, сотні тисяч — і система не буде ефективною”, — зазначила представник Асоціації.

На її думку, надмірне закручування гайок призведе до того, що закон масово не буде виконуватися. Вона навела приклад Польщі, де попри нещодавно введену заборону для торгівельних мереж працювати по неділях малий та середній бізнес працює в вихідні, різними шляхами обходячи заборону.

“У нас так само буде — закон не буде працювати. Бо бізнес поставлений на межу виживання і не може виконувати цих додаткових умов”, — вважає пані Бедричук.

Під час Форуму слово мали не лише представники правлячої партії “Слуга народу”, але й члени фракцій опозиції. Зокрема, народний депутат від партії “Голос” Юлія Клименко розповіла про 4 пріоритети, які відстоюватиме її політична сила.

“Перший пріоритет — макроекономічна та політична стабільність. Попри два цикли виборів, ми втримали макроекономічну стабільність, потрібно й далі це підтримувати. Другий пріоритет — наведення ладу у плані правосуддя. Якщо підприємець не може чесно виграти проти ДФС або іншого силового органу, нема про що говорити. Третє — демонополізація ринків та дерегуляція, тільки тоді підуть інвестиції. І четверте — розвиток людського капіталу, бо зараз нема кому працювати. Причому втримувати людей треба стимулами, а не драконівськими правилами”, — вважає народний депутат.

Нагадаємо, Національна бізнес-коаліція — найбільше об’єднання бізнес-асоціацій та підприємців України, головною метою якого є розроблення та просування спільного порядку денного бізнесу у сфері економічних реформ. Ініціаторами коаліції є Українська Рада Бізнесу, Платформа МСБ, Бізнес100. Вона об’єднала 87 бізнес-асоціацій, що представляють понад 40 тис. підприємств з усієї країни. Учасники коаліції сформували та презентували політичним партіям 10 пріоритетів, які сприятимуть розвитку бізнесу та економіки і послідовно домагаються їх втілення в життя.