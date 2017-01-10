Інформація про замінування суду у Харкові не підтвердилась

Так, під час перевірки інформації про замінування господарського суду у місті Харкові правоохоронці евакуювали 180 громадян, оглянули 3900 квадратних метрів приміщення. Жодних вибухових речовин виявлено не було.

Правоохоронцями вирішується питання про внесення відомостей про вказану подію до ЄРДР за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зараз співробітниками поліції здійснюються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які зробили повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНН, сьогодні близько 9-30 до чергової частини Шевченківського відділу поліції міста Харкова надійшло повідомлення про те, що в приміщенні суду на проспекті Незалежності нібито закладена вибухівка.