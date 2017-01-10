Информация о заминировании суда в Харькове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вследствие проверки помещения Хозяйственного суда в городе Харькове на наличие взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, при проверке информации о заминировании хозяйственного суда в городе Харькове правоохранители эвакуировали 180 граждан, осмотрели 3900 квадратных метров помещения. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений об указанном событии в ЕРДР по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудниками полиции проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые сделали сообщение о заминировании.
Как сообщал УНН, сегодня около 9-30 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости якобы заложена взрывчатка.