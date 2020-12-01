Інфекціоніст пояснив, яким чином збільшення кількості тестувань сповільнює поширення COVID-19

"Тести ПЛР або на антиген показали б заразних носіїв. Якщо воно було б масове, тоді це дуже вдала можливість ізолювати саме їх. Тож це – можливість знизити кількість інфікованих", - наголосив він.

Також лікар-інфекціоніст вважає, що локдаун ймовірно не дасть очікуваного результату. Такі заходи можуть бути менш ефективними, ніж широке та всеохопне тестування населення на COVID-19.

"Я абсолютний противник того, щоб людей закрити вдома. Так і настрій падає, і імунітет. Люди нервуються, виснажуються і стають слабшими. На вулиці треба проводити дві години - не у натовпі, звісно", - підкреслив лікар.

Нагадаємо, що за допомогою нового українського тесту DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавірусу можна тестувати до 1 млн осіб на день. Це може докорінно змінити ситуацію із низькими обсягами тестування в Україні.

Раніше УНН писав, що у Верховній Раді України наполягають на масовому тестуванні населення країни саме вітчизняними тестами. Серед переваг нардепи вбачають низьку вартість для бюджету за рахунок внутрішнього виробництва та незалежність України від імпорту закордонних тест-систем.