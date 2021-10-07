Індія знову відкриється для туристів з 15 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У четвер уряд заявив, що Індія знову відкриється для туристів з 15 жовтня після того, як була закрита більше року через пандемію коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Країна призупинила видачу всіх віз для іноземців в березні 2020 року, коли почалася пандемія, коли уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді ввів строгу ізоляцію.
"Після розгляду різних пропозицій, міністерство внутрішніх справ вирішило почати видачу нових туристичних віз іноземцям, які прибувають до Індії чартерними рейсами, починаючи з 15 жовтня 2021 року, - йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ. - Іноземні туристи, що в'їжджають в Індію рейсами, відмінними від чартерних літаків, зможуть зробити це тільки з 15 листопада 2021 року за новими туристичними візами", - додали у відомстві.
За даними уряду, туризм є важливим сектором для третьої за величиною економіки Азії: в 2019 році в країну прибуло 10,93 мільйона туристів.
Доповнення
Раніше в цьому році, на країну з населенням 1,3 мільярда людей, обрушила серйозна хвиля коронавірусної інфекції, яка щодня призводила до 400 тисяч випадків захворювання і 4 тисяч смертей.
Лікарні були переповнені: більше 200 тисяч людей померли протягом приблизно 10 тижнів, згідно з офіційними даними, які багато хто вважає заниженими.
Але з тих пір, кількість випадків захворювання в країні різко знизилося до близько 20 тисяч нових випадків інфікування щодня і від 200 до 300 випадків смерті в останні тижні.
Понад 250 мільйонів осіб пройшли подвійну вакцинацію, хоча це становить лише близько 20% населення, і експерти попереджають, що Індія може постраждати від нової хвилі інфекції.
Індійська економіка постраждала від одного з найбільш різких спадів серед основних економік в результаті пандемії, при цьому обсяг виробництва постраждав від найсильнішого спаду з моменту здобуття незалежності, в результаті чого мільйони людей знову опинилися в злиднях.