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Индия вновь откроется для туристов с 15 октября

Киев  •  УНН

 • 15367 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг правительство заявило, что Индия снова откроется для туристов с 15 октября после того, как была закрыта больше года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Страна приостановила выдачу всех виз для иностранцев в марте 2020 года, когда началась пандемия, когда правительство премьер-министра Нарендры Моди ввело строгую изоляцию.

"После рассмотрения различных предложений, министерство внутренних дел решило начать выдачу новых туристических виз иностранцам, которые прибывают в Индию чартерными рейсами, начиная с 15 октября 2021 года, - говорится в заявлении министерства внутренних дел. - Иностранные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных самолетов, смогут сделать это только с 15 ноября 2021 года по новым туристическим визам", - добавили в ведомстве.

По данным правительства, туризм является важным сектором для третьей по величине экономики Азии: в 2019 году в страну прибыло 10,93 миллиона туристов.

Дополнение

Ранее в этом году, на страну с населением 1,3 миллиарда человек, обрушилась серьезная волна коронавирусной инфекции, которая ежедневно приводила к 400 тысячам случаев заболевания и 4 тысячам смертей.

Больницы были переполнены: больше 200 тысяч человек умерли в течение примерно 10 недель, согласно официальным данным, которые многие считают заниженными.

Но с тех пор, количество случаев заболевания в стране резко снизилось до около 20 тысяч новых случаев инфицирования ежедневно и от 200 до 300 случаев смерти в последние недели.

Более 250 млн человек прошли двойную вакцинацию, хотя это составляет лишь около 20% населения, и эксперты предупреждают, что Индия может пострадать от новой волны инфекции.

Индийская экономика пострадала от одного из самых резких спадов среди основных экономик в результате пандемии, при этом объем производства пострадал от сильнейшего спада с момента обретения независимости, в результате чего миллионы людей снова оказались в нищете.

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