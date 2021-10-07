Индия вновь откроется для туристов с 15 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В четверг правительство заявило, что Индия снова откроется для туристов с 15 октября после того, как была закрыта больше года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Страна приостановила выдачу всех виз для иностранцев в марте 2020 года, когда началась пандемия, когда правительство премьер-министра Нарендры Моди ввело строгую изоляцию.
"После рассмотрения различных предложений, министерство внутренних дел решило начать выдачу новых туристических виз иностранцам, которые прибывают в Индию чартерными рейсами, начиная с 15 октября 2021 года, - говорится в заявлении министерства внутренних дел. - Иностранные туристы, въезжающие в Индию рейсами, отличными от чартерных самолетов, смогут сделать это только с 15 ноября 2021 года по новым туристическим визам", - добавили в ведомстве.
По данным правительства, туризм является важным сектором для третьей по величине экономики Азии: в 2019 году в страну прибыло 10,93 миллиона туристов.
Дополнение
Ранее в этом году, на страну с населением 1,3 миллиарда человек, обрушилась серьезная волна коронавирусной инфекции, которая ежедневно приводила к 400 тысячам случаев заболевания и 4 тысячам смертей.
Больницы были переполнены: больше 200 тысяч человек умерли в течение примерно 10 недель, согласно официальным данным, которые многие считают заниженными.
Но с тех пор, количество случаев заболевания в стране резко снизилось до около 20 тысяч новых случаев инфицирования ежедневно и от 200 до 300 случаев смерти в последние недели.
Более 250 млн человек прошли двойную вакцинацию, хотя это составляет лишь около 20% населения, и эксперты предупреждают, что Индия может пострадать от новой волны инфекции.
Индийская экономика пострадала от одного из самых резких спадов среди основных экономик в результате пандемии, при этом объем производства пострадал от сильнейшего спада с момента обретения независимости, в результате чего миллионы людей снова оказались в нищете.