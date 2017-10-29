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Індія запустила новий торговий шлях до Афганістану

Індія запустила новий торговий шлях до Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Індія запустила новий торговий шлях до Афганістану, який не має виходу до моря, через іранський морський порт в Чехбехарі, в обхід свого давнього суперника – Пакистану, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

29 жовтня Індія відправила 1,1 мільйона тонн пшениці до Афганістану з західного морського порту Кандла. Вантаж доставлять вантажівками до Афганістану з іранського порту.

“Це відправна точка нашої подорожі з метою реалізувати усі можливості для поєднання — від культури до торгівлі, від традицій до технологій, від інвестицій до ІТ, від послуг до стратегії і від людей до політики”, — заявила міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж.

Як пише видання, Індія, Афганістан та Іран вирішили в 2016 році встановити торговий маршрут, який дозволив би індійським товарам дістатися до Середньої Азії.

Індія виділила близько 500 мільйонів доларів на розвиток самого порту Чехбехар, а також на автодороги і залізничні шляхи.

Торік Нью-Делі і Кабул запустили повітряний вантажний коридор з метою забезпечити більш широкий доступ для афганських товарів на індійський ринок.

Пакистан заборонив Індії перевозити товари через свою територію до Афганістану.

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