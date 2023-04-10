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Індія та США почали спільні військово-повітряні навчання з Японією в якості спостерігача

Індія та США почали спільні військово-повітряні навчання з Японією в якості спостерігача

Київ • УНН

 • 698909 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У понеділок Нью-Делі та Вашингтон розпочали спільні військово-повітряні навчання в Індії. За даними Міноборони Індії, навчання Cope India 23 проходять на базах ВПС у Панагарху та Калаікунді у східному штаті Західна Бенгалія та Агрі у північному штаті Уттар-Прадеш, пише УНН.

Цитата

«Навчання спрямовані на зміцнення взаєморозуміння між двома військово-повітряними силами та обмін передовим досвідом», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Міністерство також повідомило, що перша фаза навчань розпочалася у понеділок і буде зосереджена на «повітряній мобільності за участю транспортних літаків та сил спеціального призначення обох ВПС».

«Обидві сторони будуть використовувати літаки C-130J і C-17, а ВПС США також використовують MC-130J», — наголошується в заяві.

Також повідомляється, що в навчаннях беруть участь екіпажі ВПС Японії як спостерігачі.

Доповнення

Раніше в січні Японія та Індія провели свої перші в історії спільні авіаційні навчання, які тривали 11 днів.

Японія є частиною очолюваної США четвірки, до якої також входять Австралія та Індія, і є вільним альянсом у сфері безпеки, який, на поширену думку, спрямований на стримування економічного впливу Китаю і безпеки, що зростає, в ширшому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У листопаді минулого року в індійському гімалайському штаті Уттаракханд неподалік кордону з Китаєм було проведено 18-ті спільні індійсько-американські навчання «Юдх Абхьяс 22».

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