Индия и США начали совместные военно-воздушные учения с Японией в качестве наблюдателя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В понедельник Нью-Дели и Вашингтон начали совместные военно-воздушные учения в Индии. По данным Минобороны Индии, учения Cope India 23 проходят на базах ВВС в Панагархе и Калаикунде в восточном штате Западная Бенгалия и Агре в северном штате Уттар-Прадеш, пишет УНН.
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«Учения направлены на укрепление взаимопонимания между двумя военно-воздушными силами и обмен передовым опытом», — говорится в сообщении.
Детали
Министерство также сообщило, что первая фаза учений началась в понедельник и будет сосредоточена на «воздушной мобильности с участием транспортных самолетов и сил специального назначения обоих ВВС».
«Обе стороны будут использовать самолеты C-130J и C-17, а ВВС США также используют MC-130J», — отмечается в заявлении.
Также сообщается, что в учениях участвуют экипажи ВВС Японии в качестве наблюдателей.
Дополнение
Ранее в январе Япония и Индия провели свои первые в истории совместные авиационные учения, которые длились 11 дней.
Япония является частью возглавляемой США четверки, в которую также входят Австралия и Индия, и является свободным альянсом в сфере безопасности, который, по распространенному мнению, направлен на сдерживание экономического влияния Китая и растущей безопасности в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ноябре прошлого года в индийском гималайском штате Уттаракханд неподалеку от границы с Китаем были проведены 18-е совместные индийско-американские учения «Юдх Абхьяс 22».