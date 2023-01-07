Індія прийме віртуальний саміт за участю понад 120 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Наступного тижня Індія проведе віртуальний саміт за участю понад 120 країн, під час свого головування в G20 цього року, повідомляє АР, передає УНН.
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На саміті 12 та 13 січня будуть розглянуті такі ключові питання, як глобальний вплив пандемії COVID-19, війна, що продовжується, в Україні знижує доступність продуктів харчування, добрив і палива, і зростаючий борг і інфляційний тиск, що завдають шкоди економіці країн, що розвиваються, повідомив чиновник міністерства закордонних справ Індії Винай Кватра.
За його словами, Індія прагне забезпечити спільну платформу для обговорення проблем, інтересів та пріоритетів країн, що розвиваються, та обміну ідеями та рішеннями різних проблем.
"Індія працюватиме над тим, щоб цінний внесок країн-партнерів отримав належне визнання у всьому світі", - сказав він.
Очікується, що Індія, керуючи самітом "Групи 20" провідних багатих країн у 2023 році, скористається можливістю, щоб зайняти чільне місце в глобальному процесі прийняття рішень.
На запитання, чи братимуть участь у саміті давні суперники Індії Китай та Пакистан, Кватра сказав журналістам, що запрошення було направлено більш ніж 120 країнам, і його міністерство назве імена після підтвердження участі.