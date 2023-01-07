Индия примет виртуальный саммит с участием более 120 стран

Детали

На саммите 12 и 13 января будут рассмотрены такие ключевые вопросы, как глобальное воздействие пандемии COVID-19, продолжающаяся война в Украине снижает доступность продуктов питания, удобрений и топлива, и растущий долг и инфляционное давление, наносящие ущерб экономике развивающихся стран, сообщил чиновник министерства иностранных дел Индии Винай Кватра.

По его словам, Индия стремится обеспечить общую платформу для обсуждения проблем, интересов и приоритетов развивающихся стран и обмена идеями и решениями различных проблем.

"Индия будет работать над тем, чтобы ценный вклад стран-партнеров получил должное признание во всем мире", - сказал он.

Ожидается, что Индия, руководя саммитом "Группы 20" ведущих богатых стран в 2023 году, воспользуется возможностью, чтобы занять видное место в глобальном процессе принятия решений.

На вопрос, будут ли участвовать в саммите давние соперники Индии Китай и Пакистан, Кватра сказал журналистам, что приглашение было направлено более чем 120 странам, и его министерство назовет имена после подтверждения участия.