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Ім'я керівника Держбюро розслідувань буде оголошено 16 листопада - Матіос

Ім'я керівника Держбюро розслідувань буде оголошено 16 листопада - Матіос

Київ • УНН

 • 8108 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Відбіркова комісія завтра має оголосити ім'я керівника Державного бюро розслідувань. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

"З огляду на те, що ДБР потужно створюється, в крайні дні інтенсивно проводиться конкурс, і, наскільки я поінформований, комісією завтра буде призначено прокурора, який набиратиме команду", - сказав А.Матіос.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Матіос вважає, що розслідуванням військових злочинів має зайнятись окреме формування

За його словами, тим не менше ДБР відразу не запрацює з огляду на відсутність на цей час цілісної структури.

У той же час 20 листопада, відповідно до закону, Нацполіція, Генпрокуратура, військова прокуратура втрачають право досудового слідства.

Нагадаємо, А.Матіос вважає реальним запуск ДБР через три місяці.

Українські Національні Новини

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