Имя руководителя Держбюро расследований будет объявлено 16 ноября - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Отборочная комиссия завтра должна объявить имя руководителя Государственного бюро расследований. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Учитывая то, что ГБР мощно создается, в последние дни интенсивно проводится конкурс, и, насколько я информирован, комиссией завтра будет назначен прокурор, который будет набирать команду", - сказал А.Матиос.
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По его словам, тем не менее ГБР сразу не заработает, учитывая отсутствие в настоящее время целостной структуры.
В то же время 20 ноября, согласно закону, Нацполиция, Генпрокуратура, военная прокуратура теряют право досудебного следствия.
Напомним, А.Матиос считает реальным запуск ГБР через три месяца.