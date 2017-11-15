Имя руководителя Держбюро расследований будет объявлено 16 ноября - Матиос

"Учитывая то, что ГБР мощно создается, в последние дни интенсивно проводится конкурс, и, насколько я информирован, комиссией завтра будет назначен прокурор, который будет набирать команду", - сказал А.Матиос.

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По его словам, тем не менее ГБР сразу не заработает, учитывая отсутствие в настоящее время целостной структуры.

В то же время 20 ноября, согласно закону, Нацполиция, Генпрокуратура, военная прокуратура теряют право досудебного следствия.

Напомним, А.Матиос считает реальным запуск ГБР через три месяца.