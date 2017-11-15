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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10709 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27045 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45341 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42728 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 90534 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98631 просмотра

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Имя руководителя Держбюро расследований будет объявлено 16 ноября - Матиос

Имя руководителя Держбюро расследований будет объявлено 16 ноября - Матиос

Киев  •  УНН

 • 8101 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Отборочная комиссия завтра должна объявить имя руководителя Государственного бюро расследований. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что ГБР мощно создается, в последние дни интенсивно проводится конкурс, и, насколько я информирован, комиссией завтра будет назначен прокурор, который будет набирать команду", - сказал А.Матиос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матиос считает, что расследованием военных преступлений имеет заняться отдельное формирование

По его словам, тем не менее ГБР сразу не заработает, учитывая отсутствие в настоящее время целостной структуры.

В то же время 20 ноября, согласно закону, Нацполиция, Генпрокуратура, военная прокуратура теряют право досудебного следствия.

Напомним, А.Матиос считает реальным запуск ГБР через три месяца.

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