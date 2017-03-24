Імовірний убивця Д.Вороненкова був мобілізований до батальйону “Донбас” у 2015 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Імовірний убивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова був мобілізований до батальйону “Донбас” влітку 2015 року. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі батальйону “Донбас”.
“У 2015 році, влітку, він був мобілізований у батальйон "Донбас" Національної гвардії України”, — розповіли у прес-службі.
У прес-службі додали, що він був мобілізований в цей батальйон у в/ч 3057, яка була тоді в Маріуполі і наголосили, що наразі невідомо чи був вбивця, на момент скоєння злочину, причетний до батальйону “Донбас”.
Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.
Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова – Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Це ім’я, як ім’яв вбивці, озвучив і нардеп Антон Геращенко. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнялий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.