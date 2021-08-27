Іловайська трагедія: у ОГПУ поки не знайшли доказів для притягнення до відповідальності українського командування

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“Станом на зараз не встановлено доказів наявності причинно-наслідкового зв’язку (між помилками українського командування та Іловайською трагедією - ред.). Тобто не встановлено таких порушень, які перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців під час виходу з оточення”, — сказав Рудь.

Деталі

Водночас, з його слів, крапка у цьому кримінальному провадженні не поставлена. Зокрема, наразі триває проведення ще однієї експертизи, виконуються інші слідчі дії.

“Після отримання висновку будуть сплановані окремі процесуальні дії, в тому числі за участю військовослужбовців ЗСУ з числа командування АТО, та за результатами вже їх проведення буде прийматись відповідне рішення. Мої слова не означають, що українські військовослужбовці не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо будуть відповідні докази, у прокурора не здригнеться рука притягнути до кримінальної відповідальності українського військовослужбовця. Але зараз таких доказів, достатніх для притягнення, немає”, — додав керівник департаменту.

Додамо

За даними Офісу Генпрокурора, розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією. Під час розслідування допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.



Нагадаємо

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

За даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.