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Ілон Маск показав відеоролик про запуск ракети Falcon Heavy

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Голова компанії SpaceX Ілон Маск показав відеоролик про запуск ракети Falcon Heavy на орбіту Марсу. Відео він опублікував в своєму Twitter, передає УНН.

"Чому Falcon Heavy і Starman (манекен, який сидить за кермом автомобіля – ред.)? Життя не може бути просто рішенням однієї нудної проблеми за одною. У ній повинні бути речі, які надихають вас, завдяки яким ви радісно прокидаєтеся вранці і стаєте частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили це для вас", - написав Маск.

Нагадаємо, другий запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy виведе на позаземну орбіту атомний годинник за замовленням NASA, який уможливить космічну навігацію.

Why Falcon Heavy & Starman?

Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro

— Elon Musk (@elonmusk) 11 березня 2018 р.

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