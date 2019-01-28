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Ілон Маск поділився епічним фото з вогнеметом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск в соцмережі Twitter звернувся до популярного блогера платформи YouTube Феліксу "PewDiePie" Кьельберг з пропозицією взяти участь у його шоу "Meme Review", передає УНН.

Так, 27 січня Маск виклав в Twitter фото себе, тримає в руках один зі своїх вогнеметів, а так само пропозицію стати гостем "Meme Review" блогера.

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Пост менш ніж за 10 годин собралболее 300 тис. Лайків і 70 тис. Ретвітів.

Фелікс відповів мільярдерові "Не стріляй. Будь ласка, стань гостем. Нам це потрібно!".

Як повідомляв УНН, раніше житель штату Вірджинія в США використовував вогнемет, щоб прибрати сніг перед власним будинком.

Host meme review? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k

— Elon Musk (@elonmusk) 27 січня 2019 р.

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