Ихтамнет: сьогодні відбудеться брифінг російських солдат-строковиків, взятих у полон в Україні

УВАГА! ЧАС БРИФІНГУ ЗМІНЕНО. Брифінг відбудеться о 15 годині.

Деталі

Сьогодні, 14 березня, о 13.00 розпочнеться брифінг полонених на території України російських солдат, які проходять строкову службу в армії агресора. Російська влада, зокрема, президент володимир путін, заявляє, що строковики не беруть участі у війні в Україні. Однак, серед взятих у полон окупантів є і строковики.

УНН транслюватиме брифінг військовополонених на своїй сторінці у Facebook та на головній сторінці сайту.

Працюємо для Вас. Слава Україні!