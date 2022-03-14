Ихтамнет: сьогодні відбудеться брифінг російських солдат-строковиків, взятих у полон в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні військовополонені російські солдати-строковики візьмуть участь у брифінгу та розкажуть про те, як опинилися в Україні, інформує УНН.
УВАГА! ЧАС БРИФІНГУ ЗМІНЕНО. Брифінг відбудеться о 15 годині.
Деталі
Сьогодні, 14 березня, о 13.00 розпочнеться брифінг полонених на території України російських солдат, які проходять строкову службу в армії агресора. Російська влада, зокрема, президент володимир путін, заявляє, що строковики не беруть участі у війні в Україні. Однак, серед взятих у полон окупантів є і строковики.
УНН транслюватиме брифінг військовополонених на своїй сторінці у Facebook та на головній сторінці сайту.
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