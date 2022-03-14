Ихтамнет: сегодня состоится брифинг российских солдат-срочников, взятых в плен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня военнопленные российские солдаты-срочники примут участие в брифинге и расскажут о том, как оказались в Украине, информирует УНН.
ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ БРИФИНГА ИЗМЕНЕНО. Брифинг состоится в 15 часов.
Детали
Сегодня, 14 марта, в 13.00 начнется брифинг плененных на территории Украины российских солдат, которые проходят срочную службу в армии агрессора. Российские власти, в частности, президент владимир путин, заявляют, что срочники не участвуют в войне в Украине. Однако, среди взятых в плен оккупантов есть и срочники.
УНН будет транслировать брифинг военнопленных на своей странице в Facebook и на главной странице сайта.
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