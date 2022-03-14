Ихтамнет: сегодня состоится брифинг российских солдат-срочников, взятых в плен в Украине

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ БРИФИНГА ИЗМЕНЕНО. Брифинг состоится в 15 часов.

Детали

Сегодня, 14 марта, в 13.00 начнется брифинг плененных на территории Украины российских солдат, которые проходят срочную службу в армии агрессора. Российские власти, в частности, президент владимир путин, заявляют, что срочники не участвуют в войне в Украине. Однако, среди взятых в плен оккупантов есть и срочники.

УНН будет транслировать брифинг военнопленных на своей странице в Facebook и на главной странице сайта.

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