Ігор Абрамович: держава повинна на належному рівні відзначати роль батька у вихованні дітей

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Таку думку висловив народний депутат, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного звання “Батько-герой” реєстр. № 6162.

За словами співавтора законопроекту, на сьогодні чинним законодавством передбачена можливість присвоєння почесного звання “Мати-героїня” жінкам, які до восьмирічного віку виховали п’ятьох і більше дітей, тоді як подібної державної нагороди для відзначення аналогічного внеску батька у вихованні дітей законодавством не передбачено.

“Переконаний, чоловіки, які належним чином беруть участь у вихованні дітей, докладають всіх зусиль для забезпечення належних умов для їх зростання, здобуття освіти, розвитку творчих здібностей, формування моральних та духовних цінностей також заслуговують на відповідну державну відзнаку” — заявив парламентар.

Прийняття законодавчої ініціативи, на переконання І. Абрамовича, дозволить на належному рівні відзначати роль батька у процесі виховання дітей, розвивати відповідальне батьківство та загалом зміцнить інститут сім’ї як основу суспільства.

Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року низка народних депутатів на чолі з співголовою Міжфракційного депутатського об’єднання “Рівні можливості” Бардіною М.О. внесли до Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного звання „Батько-герой“” реєстр. № 6162, яким пропонується присвоювати почесне звання “Батько-герой” чоловікам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей (у тому числі, усиновлених). Крім того, законопроектом встановлюються рівні соціальні гарантії для жінок і чоловіків, яким присвоюватимуть звання “Мати-героїня” та “Батько-герой”.

18 травня 2019 року Указом Президента України № 274/2019 в Україні встановлено День батька, який відзначають у третю неділю червня.

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