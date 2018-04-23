IFC допоможе Україні з непрацюючими кредитами держбанків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC, входить до групи Світового банку) готова допомогти Україні у вирішенні проблеми непрацюючих кредитів у державних банках. Таку заяву зробили представники Корпорації під час зустрічі з міністром фінансів Олександром Данилюком у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на Мінфін.
“Віце-президент Корпорації Джорджина Бейкер відзначила успішну співпрацю „Укргазбанку“ з IFC та запропонувала експертну допомогу Корпорації у вирішенні проблеми непрацюючих кредитів у державних банках”, — сказано у повідомленні Мінфіну.
Крім того, виконавчий директор IFC Стефані фон Фріденбург додала, що для успішного розвитку банківського сектору в Україні необхідно вирішити проблему непрацюючих кредитів та запровадити сучасне корпоративне управління в державних банках, що наразі не мають працюючих наглядових рад.
Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада не підтримала законопроект щодо № 7180 щодо особливостей управління державними банками, який є стратегічно важливим для реформи фінансового сектору.