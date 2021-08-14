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Huawei звинуватили у крадіжці конфіденційних даних в Пакистані

Huawei звинуватили у крадіжці конфіденційних даних в Пакистані

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Компанія BES подала до суду на Huawei за крадіжку конфіденційної інформації після спільної роботи над проєктом для уряду Пакистану. Про це повідомляє УНН за даними Daily Sabah.

Деталі

Американська компанія Business Efficiency Solutions LLC (BES), яка розробляє програмне забезпечення, звинуватила китайського технологічного гіганта Huawei у використанні своєї технології для створення «бекдору», за допомогою якого вони збирали конфіденційні дані, важливі для національної безпеки Пакистану.

2016 року BES та Huawei уклали договір на 150 мільйонів доларів на розроблення програмного забезпечення для уряду Пакистану. BES створила програму, яка збирає конфіденційну інформацію від державних органів, контролює доступ до будівель, відстежує соціальні мережі та керує дронами. 

Huawei попросила компанію надіслати конфіденційну інформацію в її лабораторію в Китай для тестування.

Компанія-розробник програмного забезпечення стверджує, що відтоді Huawei не повертала програмні інструменти, за допомогою яких вона дістала бекдор-доступ до конфіденційних даних Пакистану.

Нагадаємо

Минулого року міністерство юстиції США звинуватило китайську компанію Huawei Technolohies у тому, що вона допомагала Ірану стежити за протестувальниками на антиурядових мітингах у Тегерані. 

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