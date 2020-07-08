Гвоздик оцінив шанси Усика у суперважкій ваговій категорії

Гвоздик вважає, що його співвітчизнику буде важко конкурувати із більш габаритними опонентами.

“Я думаю, що зараз стає все складніше і складніше переходити від менших вагових категорій до суперважковаговиків, тому що вони стають все більшими і більшими. Якщо ви подивіться в 60-70-ті роки, то важковаговики тоді були набагато менші, ніж зараз. Так що, звичайно, Усику буде складно конкурувати з цими великими хлопцями. Коли ви воюєте з великим хлопцем, у якого є навички його останнього суперника (Візерспуна), то це одна ситуація. Але коли проти вас хлопець, який є олімпійським чемпіоном, який набагато вищий, як Джошуа, і у якого набагато більший розмаху рук, це стає дійсно складним випробуванням”, — підкреслив Гвоздик.

Також боксер відзначив гарні навички Усика, які допоможуть йому конкурувати із найбільш іменитими опонентами у новій ваговій категорії.

“Я знаю, що в Усика дійсно хороші навички, тому він безумовно зможе конкурувати з цими хлопцями. Але я хочу побачити його майбутній бій з Чісорою, який не настільки великий, але вміє битися. У нього є серце. Він не збирається здаватися. Я вірю, що Олександр зможе перемогти, але це безумовно не буде легко”, — підсумував Гвоздик.

Примітно, що раніше 33-річний Гвоздик оголосив про завершення боксерської кар’єри.

Нагадаємо, що бій Усика з Чісорою перенесений на невизначений термін.