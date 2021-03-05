Ґвалтування 15-річної дівчинки батьком та дядьком: суд арештував підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Суд відправив під варту без права внесення застави двох чоловіків, яких підозрюють у ґвалтуванні 15-річної дівчинки протягом декількох років. Про це повідомила речниця прокуратури Сумщини Наталя Науменко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
"Тримання під вартою на 60 діб без права звільнення під заставу - такий запобіжний захід за клопотанням слідчого та прокурора обрано двом нелюдам, які декілька років кривдили дитину на Сумщині", - написала Науменко.
Що було раніше
У зґвалтуванні 15-річної дівчинки протягом останніх трьох – п’яти років підозрюють її батька та дядька.
Доповнення
Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у ґвалтуванні 9-річної доньки співмешканки та виготовленні порнографічного контенту з нею. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті.
Нагадаємо, в Одесі чоловік систематично ґвалтував жінку і двох своїх доньок.