Ґвалтування 15-річної дівчинки батьком та дядьком: суд арештував підозрюваних

Цитата:

"Тримання під вартою на 60 діб без права звільнення під заставу - такий запобіжний захід за клопотанням слідчого та прокурора обрано двом нелюдам, які декілька років кривдили дитину на Сумщині", - написала Науменко.

Що було раніше

У зґвалтуванні 15-річної дівчинки протягом останніх трьох – п’яти років підозрюють її батька та дядька.



Доповнення

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у ґвалтуванні 9-річної доньки співмешканки та виготовленні порнографічного контенту з нею. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті.



Нагадаємо, в Одесі чоловік систематично ґвалтував жінку і двох своїх доньок.



