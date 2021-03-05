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Ґвалтування 15-річної дівчинки батьком та дядьком: суд арештував підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Суд відправив під варту без права внесення застави двох чоловіків, яких підозрюють у ґвалтуванні 15-річної дівчинки протягом декількох років. Про це повідомила речниця прокуратури Сумщини Наталя Науменко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Тримання під вартою на 60 діб без права звільнення під заставу - такий запобіжний захід за клопотанням слідчого та прокурора обрано двом нелюдам, які декілька років кривдили дитину на Сумщині", - написала Науменко.

Що було раніше

У зґвалтуванні 15-річної дівчинки протягом останніх трьох – п’яти років підозрюють її батька та дядька.

Доповнення

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у ґвалтуванні 9-річної доньки співмешканки та виготовленні порнографічного контенту з нею. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті.

Нагадаємо, в Одесі чоловік систематично ґвалтував жінку і двох своїх доньок.

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