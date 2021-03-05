У зґвалтуванні 15-річної дівчинки підозрюють її батька та дядька

Цитата:

"Місцевою прокуратурою 5 березня 2021 року повідомлено про підозру в зґвалтуванні 15-річної дівчини двох чоловіків – її 40-річного батька та 43-річного дядька (ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 4 березня 2021 року до поліції звернулась місцева жителька.

"З її слів, до неї приїхала родичка – 15 річна дівчина, яка має інвалідність. На тілі дівчини вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. Дитина розповіла, що протягом останніх трьох – п’яти років її ґвалтував батько та його рідний брат. У ході слідства факти ґвалтування підтвердились", - зазначається в повідомленні.

Так, на даний час вирішується питання щодо обрання двом особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у ґвалтуванні 9-річної доньки співмешканки та виготовленні порнографічного контенту з нею. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті.



Нагадаємо, в Одесі чоловік систематично ґвалтував жінку і двох своїх доньок.



