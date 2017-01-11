Ґвалтівників 16-річної дівчини засудили на Прикарпатті

Так, у червні 2015 року чоловіки на автомобілі під’їхали до двох дівчат, які поверталися з дискотеки в с. Виноград Городенківського району. Злочинці намагались затягнути їх в автомобіль, однак одній із них вдалось утекти, а іншу - перевезли додому до одного з нападників.

Чоловіки помістили потерпілу в підвальне приміщення, одягнули їй на голову маску, на руки металеві наручники, а на шию – ланцюг. Таким чином вони утримували дівчину понад три тижні, при цьому, погрожували та застосовували щодо неї фізичне насильство, неодноразово ґвалтували.

Обох злочинців визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ч.3 ст. 153 (зґвалтування ) КК України та засуджено, одного - до 11, а іншого - до 8 років ув’язнення.