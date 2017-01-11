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Насильников 16-летней девушки осудили на Прикарпатье

Насильников 16-летней девушки осудили на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 7549 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На Прикарпатье осудили двух насильников несовершеннолетней на 11 и 8 лет заключения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Так, в июне 2015 года мужчины на автомобиле подъехали к двум девушкам, которые возвращались с дискотеки в с. Виноград Городенковского района. Преступники пытались затянуть их в автомобиль, однако одной из них удалось убежать, а другую - перевезли домой к одному из нападавших.

Мужчины поместили пострадавшую в подвальное помещение, надели ей на голову маску, на руки металлические наручники, а на шею - цепь. Таким образом они удерживали девушку более трех недель, при этом, угрожали и применяли к ней физическое насилие, неоднократно насиловали.

Обоих преступников признали виновными в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст. 153 (изнасилование) УК Украины и осудили, одного - к 11, а другого - к 8 годам заключения.

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