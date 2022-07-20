ГУР та НАБУ провели спільну операцію: вивели з окупації українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки Міноборони України провели спільну операцію з евакуації українського військового з окупації, повідомили у ГУР МОУ, пише УНН.
Цитата
"Чергове підтвердження ефективної співпраці це спільна робота детективів НАБУ спільно зі співробітниками ГУР МОУ по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню", - зазначили у розвідці.
Деталі
Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення ГУР разом з колегами з інших відомств провели більше ніж 10 вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.
Доповнення
Зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних жителів.