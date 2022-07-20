ГУР и НАБУ провели совместную операцию: вывели из оккупации украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Главное управление разведки Минобороны Украины провели совместную операцию по эвакуации украинского военного из оккупации, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.
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"Очередное подтверждение эффективного сотрудничества это совместная работа детективов НАБУ совместно с сотрудниками ГУР МОУ по эвакуации украинского военнослужащего на Юге страны. Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию", - отметили в разведке.
Детали
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения ГУР вместе с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения.
Дополнение
Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.