Гуляйполе зазнало двох ракетних ударів окупантів, є поранений - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. По Гуляйполю Запорізької області сьогодні російські війська завдали два ракетних удари, є поранений. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"О 10.00 годині росіяни нанесли два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа", - написав Єрмак.
Деталі
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram навів більше даних.
"Гучний ранок видався для лінії розмежування. Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі. Наразі відомо про одного пораненого 57-річного чоловіка, якого доставили до медичного закладу", - написав він.
Доповнення
Минулої доби, 7 квітня, зі слів Малашка, через ворожі обстріли страждали села, селища та міста Пологівського та Василівського районів. Під обстрілом опинилися 16 населених пунктів. Зафіксовано 23 нові руйнування.