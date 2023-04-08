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Гуляйполе зазнало двох ракетних ударів окупантів, є поранений - ОП

Гуляйполе зазнало двох ракетних ударів окупантів, є поранений - ОП

Київ • УНН

 • 659765 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. По Гуляйполю Запорізької області сьогодні російські війська завдали два ракетних удари, є поранений. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"О 10.00 годині росіяни нанесли два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа", - написав Єрмак.

Деталі

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram навів більше даних.

"Гучний ранок видався для лінії розмежування. Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі. Наразі відомо про одного пораненого 57-річного чоловіка, якого доставили до медичного закладу", - написав він.

Доповнення

Минулої доби, 7 квітня, зі слів Малашка, через ворожі обстріли страждали села, селища та міста Пологівського та Василівського районів. Під обстрілом опинилися 16 населених пунктів. Зафіксовано 23 нові руйнування.

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