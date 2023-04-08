Гуляйполе подверглось двум ракетным ударам оккупантов, есть раненый - ОП

Цитата

"В 10.00 часов россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Был ранен один гражданский человек", - написал Ермак.

Детали

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram привел больше данных.

"Шумное утро выдалось для линии разграничения. Враг снова терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе. Известно об одном раненом 57-летнем мужчине, которого доставили в медицинское учреждение", - написал он.

Дополнение

За прошедшие сутки, 7 апреля, по словам Малашко, из-за вражеских обстрелов страдали села, поселки и города Пологовского и Васильевского районов. Под обстрелом оказались 16 населенных пунктов. Зафиксировано 23 новых разрушения.