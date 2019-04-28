Гуайдо закликав армію припинити підтримувати Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
За словами Гуайдо, підтримка армії стане "фундаментальною" в процесі усунення чинного президента Мадуро від влади в Венесуелі. Проте він додав, що "час йде, а очікування не може бути вічним".
Також Гуайдо нагадав військовим лідерам, що зараз вони мають "історичну можливість, яка лежить на їхніх плечах".
Крім того, лідер венесуельської опозиції анонсував масштабні акції протесту у травні, метою яких буде усунення Мадуро від влади.
Нагадаємо, спікер венесуельської нацассамблеї Хуан Гуайдо в рамках так званої операції "Свобода", яка спрямована на "припинення узурпації" в Венесуелі і відсторонення президента Ніколаса Мадуро від влади, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на "найчисленніший марш" в історії республіки.