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Грузія вирішила вислати російського дипломата

Грузія вирішила вислати російського дипломата

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Грузії сьогодні оголосило про рішення вислати співробітника секції інтересів Росії при посольстві Швейцарії у знак підтримки Великій Британії. Про це йдеться у повідомленні МЗС Грузії, передає УНН.

"Міністерство висловлює солідарність зі Сполученим Королівством, поділяє позицію Сполученого Королівства та міжнародного співтовариства з цього питання та оголошує члена персоналу секції інтересів Російської Федерації в посольстві Швейцарії в Тбілісі як неприйнятну особу і просить залишити Грузію протягом 7 днів", - йдеться в повідомленні міністерства.

До цього ще 27 країн світу оголосили про видворення російських диппредставників у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері. До списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

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