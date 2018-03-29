Грузия решила выслать российского дипломата

"Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества по этому вопросу и объявляет члена персонала секции интересов Российской Федерации в посольстве Швейцарии в Тбилиси как неприемлемое лицо и просит оставить Грузию в течение 7 дней", - говорится в сообщении министерства.

До этого еще 27 стран мира объявили о выдворении российских диппредставителей в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. К списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.



Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.