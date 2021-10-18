Грузія та США підпишуть угоду про партнерство у сфері оборони

Деталі

“Секретар оборони США Ллойд Остін вже у Грузії. Главу Пентагону у тбіліському міжнародному аеропорту зустрів міністр оборони Грузії (Джуаншер Бурчуладзе)... Заплановано підписання угоди між Міністерством оборони Грузії і Департаментом оборони США, метою якого є посилення обороноздатності і можливостей стримування для Грузії”, — сказано у повідомленні.

Остін і Бурчуладзе також проведуть зустріч наодинці, після чого зроблять спільну заяву для ЗМІ. В рамках візиту міністр оборони США зустрінеться і з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Він також планує відвідати одну з військових баз Грузії.

Довідка

Грузія і США співпрацюють з 1992 року в сферах політики, економіки, торгівлі, а з кінця 1990-х років — в області оборони і безпеки. У січні 2009 року у Вашингтоні була оформлена Хартія стратегічного партнерства двох країн, яка передбачає співпрацю в сферах безпеки, оборони, торгівлі, економіки, культури, а також в гуманітарній області.