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Грузія та США підпишуть угоду про партнерство у сфері оборони

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. США і Грузія підпишуть угоду про посилення обороноздатності і можливостей стримування для Грузії під час розпочатого офіційного візиту в Тбілісі міністра оборони США Ллойда Остіна. Про це в понеділок повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Грузії, пише УНН.

Деталі

“Секретар оборони США Ллойд Остін вже у Грузії. Главу Пентагону у тбіліському міжнародному аеропорту зустрів міністр оборони Грузії (Джуаншер Бурчуладзе)... Заплановано підписання угоди між Міністерством оборони Грузії і Департаментом оборони США, метою якого є посилення обороноздатності і можливостей стримування для Грузії”, — сказано у повідомленні.

Остін і Бурчуладзе також проведуть зустріч наодинці, після чого зроблять спільну заяву для ЗМІ. В рамках візиту міністр оборони США зустрінеться і з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Він також планує відвідати одну з військових баз Грузії.

Довідка

Грузія і США співпрацюють з 1992 року в сферах політики, економіки, торгівлі, а з кінця 1990-х років — в області оборони і безпеки. У січні 2009 року у Вашингтоні була оформлена Хартія стратегічного партнерства двох країн, яка передбачає співпрацю в сферах безпеки, оборони, торгівлі, економіки, культури, а також в гуманітарній області.

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