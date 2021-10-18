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Грузия и США подпишут соглашение о партнерстве в сфере обороны

Грузия и США подпишут соглашение о партнерстве в сфере обороны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. США и Грузия подпишут соглашение об усилении обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии во время начавшегося официального визита в Тбилиси министра обороны США Ллойда Остина. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии, пишет УНН.

Детали

“Секретарь обороны США Ллойд Остин уже в Грузии. Главу Пентагона в тбилисском международном аэропорту встретил министр обороны Грузии (Джуаншер Бурчуладзе)... Запланировано подписание соглашения между Министерством обороны Грузии и Департаментом обороны США, целью которого является усиление обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии”, — сказано в сообщении.

Остин и Бурчуладзе также проведут встречу наедине, после чего сделают совместное заявление для СМИ. В рамках визита министр обороны США встретится и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он также планирует посетить одну из военных баз Грузии.

Справка

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов — в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.

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