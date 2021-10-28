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Грузинські туремники пояснили посилення умов утримання Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Спеціальна пенітенціарна служба Грузії поширила заяву щодо умов утримання експрезидента Михайла Саакашвілі. Кажуть, що скляну перегородку в кімнаті побачень встановили, бо затриманий та адвокати постійно порушували антиковідні правила, передає УНН із посиланням на Новости Грузия. 

Грузинські туремники пояснили посилення умов утримання Саакашвілі

Деталі

В адміністрації в’язниці в Руставі, де утримується Саакашвілі, пояснили, що скляну перегородку в кімнаті побачень було встановлено через те, що експрезидент та його авдокати постійно порушували правила, встановлені для превенції поширення коронавірусу.

“Вказане рішення обумовлене лише повним порушенням регуляцій, що існують через ковід-пандемію, з боку Михайла Саакашвілі та його адвокатів.

Зокрема, з боку Михайла Саакашвілі та адвокатів, що представляли його інтереси, мало місце перманентне порушення встановлених регуляцій, зокрема, вони вставали на стіл і встановлювали безпосередній контакт через скляний захисний бар’єр, а відмова Михайла Саакашвілі від використання засобів індивідуального захисту (маски) підвищувала ймовірність поширення вірусу.

Також існувала небезпека ушкодження скляного бар’єру, що могло спричинити тілесні ушкодження когось із присутніх людей”, — сказано у заяві.

Раніше

Сьогодні Михайло Саакашвілі поширив повідомлення, в якому скаржився на рішення тюремної адміністрації повністю перекрити скляну стіну в кімнаті для побачень, через що він не може повноцінно спілкуватися з адвокатами та обмінюватись з ними документами.

Саакашвілі був затриманий 1 жовтня у Тбілісі після того, як таємно прибув із України. Він поміщений у в’язницю на підставі винесених раніше судом вироків щодо посадових злочинів.

Саакашвілі вважає себе політичним ув’язненим і на знак протесту голодує з першого дня перебування у в’язниці. В одному зі своїх листів він повідомив, що не погодиться на їжу, але згоден на прийом призначених лікарями ліків.

За словами особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе, стан експрезидента погіршується і його необхідно госпіталізувати. Влада заявляє, що у разі госпіталізації Саакашвілі відправлять до тюремної лікарні Ґлдані.

Тим часом лікарі, омбудсмен, адвокати та сам Саакашвілі вважають, що йому потрібний сервіс на рівні цивільної багатопрофільної клініки. Крім того, адвокати заявляють, що перебування у тюремній лікарні експрезиденту небезпечно — вони підозрюють, що уряд може організувати чи спровокувати його вбивство.

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