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Грузинские тюремщики объяснили ужесточение условий содержания Саакашвили

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила заявление об условиях содержания экс-президента Михаила Саакашвили. Говорят, что стеклянную перегородку в комнате свиданий установили, потому что задержанный и адвокаты постоянно нарушали антиковидные правила, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Грузинские тюремщики объяснили ужесточение условий содержания Саакашвили

Подробности

В администрации тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, объяснили, что стеклянная перегородка в комнате свиданий была установлена из-за того, что экс-президент и его авдокаты постоянно нарушали правила, установленные для превенции распространения коронавируса.

“Указанное решение обусловлено только полным нарушением регуляций, существующих из-за ковид-пандемии, со стороны Михаила Саакашвили и его адвокатов.

В частности, со стороны Михаила Саакашвили и представляющих его интересы адвокатов имело место перманентное нарушение установленных регуляций, в частности, они вставали на стол и устанавливали непосредственный контакт через стеклянный защитный барьер, а отказ Михаила Саакашвили от использования средств индивидуальной защиты (маски) повышал вероятность распространения вируса.

Также существовала опасность повреждения стеклянного барьера, что могло повлечь телесные повреждения кого-то из присутствующих людей”, — сказано в заявлении.

Раньше

Сегодня Михаил Саакашвили распространил сообщение, в котором жаловался на решение тюремной администрации полностью перекрыть стеклянную стену в комнате для свиданий, из-за чего он не может полноценно общаться с адвокатами и обмениваться с ними документами.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство “Грузинской мечты”.

Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает с первого дня пребывания в тюрьме. В одном из своих писем он сообщил, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием назначенных врачами лекарств.

По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, состояние экс-президента ухудшается, и его необходимо госпитализировать. Власти заявляют, что в случае госпитализации Саакашвили отправят в тюремную больницу Глдани.

Между тем врачи, омбудсмен, адвокаты и сам Саакашвили считают, что ему нужен сервис на уровне гражданской многопрофильной клиники. Кроме того, адвокаты заявляют, что находится в тюремной больнице экс-президенту небезопасно — они подозревают, что правительство может организовать или спровоцировать его убийство.

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