Грози на заході та до +35° на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Перший день осені, 1 вересня, принесе на захід України дощі, тоді як на решті території буде сухо і спекотно. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у західних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень на крайньому заході значні дощі.
На решті території, як вказано, утримається суха спекотна погода.
Температура вночі 13-22°, вдень 23-35°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.