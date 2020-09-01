Грози на заході та до +35° на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Так, у західних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень на крайньому заході значні дощі.

На решті території, як вказано, утримається суха спекотна погода.

Температура вночі 13-22°, вдень 23-35°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.