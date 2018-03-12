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Гройсман запросив Могеріні у Копенгаген на конференцію щодо реформ в Україні

Гройсман запросив Могеріні у Копенгаген на конференцію щодо реформ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запросив верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні взяти участь в конференції щодо реформ в Україні, яка відбудеться у червні у Копенгагені. Про це він сьогодні сказав на спільному брифінгу з єврочиновницею у Києві, передає кореспондент УНН.

"У червні у нас відбудеться друга конференція по реформах в Україні. Перша була в Лондоні в 2017 році, друга – в Копенгагені. Я запросив пані Могеріні взяти участь в цій конференції", - сказав він.

На думку В.Гройсмана, це буде дуже результативний захід.

Нагадаємо, Ф.Могеріні заявила, що Євросоюз підтримує уряд України на шляху економічних реформ.

Українські Національні Новини

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