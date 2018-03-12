Гройсман пригласил Могерини в Копенгаген на конференцию по реформам в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини принять участие в конференции по реформам в Украине, которая состоится в июне в Копенгагене. Об этом он сказал на совместном брифинге с еврочиновницей в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В июне у нас состоится вторая конференция по реформам в Украине. Первая была в Лондоне в 2017 году, вторая - в Копенгагене. Я пригласил госпожу Могерини принять участие в этой конференции", - сказал он.
По мнению В.Гройсмана, это будет очень результативное мероприятие.
Напомним, Ф.Могерини заявила, что Евросоюз поддерживает правительство Украины на пути экономических реформ.