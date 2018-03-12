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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31781 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46923 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51142 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100408 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Гройсман пригласил Могерини в Копенгаген на конференцию по реформам в Украине

Гройсман пригласил Могерини в Копенгаген на конференцию по реформам в Украине

Киев  •  УНН

 • 5932 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини принять участие в конференции по реформам в Украине, которая состоится в июне в Копенгагене. Об этом он сказал на совместном брифинге с еврочиновницей в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В июне у нас состоится вторая конференция по реформам в Украине. Первая была в Лондоне в 2017 году, вторая - в Копенгагене. Я пригласил госпожу Могерини принять участие в этой конференции", - сказал он.

По мнению В.Гройсмана, это будет очень результативное мероприятие.

Напомним, Ф.Могерини заявила, что Евросоюз поддерживает правительство Украины на пути экономических реформ.

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