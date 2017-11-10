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Гройсман виступає за демонополізацію ринку природного газу

Гройсман виступає за демонополізацію ринку природного газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за демонополізацію ринку природного газу. Про це він заявив під час годину запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми вважаємо, що цей ринок потрібно демонополізувати. І якщо для цього потрібні якісь рішення уряду, то вони будуть прийняті. Ми не зацікавлені як держава, щоб в нас були монополісти, зокрема, такі як НАК “Нафтогаз України”. Ми повинні допустити на ринок газу абсолютно усіх торгівців газом аби у нас не було монополії і в облгазах і в “Нафтогазі” , - зазначив керівник уряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 16,76 млрд кубів

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.

Як повідомляв УННборг підприємств перед "Нафтогазом" за газ сягнув 27,9 млрд грн.

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