Гройсман виступає за демонополізацію ринку природного газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за демонополізацію ринку природного газу. Про це він заявив під час годину запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що цей ринок потрібно демонополізувати. І якщо для цього потрібні якісь рішення уряду, то вони будуть прийняті. Ми не зацікавлені як держава, щоб в нас були монополісти, зокрема, такі як НАК “Нафтогаз України”. Ми повинні допустити на ринок газу абсолютно усіх торгівців газом аби у нас не було монополії і в облгазах і в “Нафтогазі” , - зазначив керівник уряду.
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Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.
Як повідомляв УНН, борг підприємств перед "Нафтогазом" за газ сягнув 27,9 млрд грн.