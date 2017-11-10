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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10394 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44971 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42523 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100862 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90498 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98625 просмотра

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Актуальное
Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа

Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа

Киев  •  УНН

 • 11052 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что этот рынок нужно демонополизировать. И если для этого нужны какие-то решения правительства, то они будут приняты. Мы не заинтересованы как государство, чтобы у нас были монополисты, в частности, такие как НАК "Нафтогаз Украины". Мы должны допустить на рынок газа абсолютно всех торговцев газом чтобы у нас не было монополии и в облгазах и в "Нафтогазе", - отметил глава правительства.

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Напомним, Украина прекратила закачку газа в ПХГ.

Как сообщал УНН, долг предприятий перед "Нафтогазом" за газ достиг 27,9 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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