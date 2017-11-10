Гройсман выступает за демонополизацию рынка природного газа

"Мы считаем, что этот рынок нужно демонополизировать. И если для этого нужны какие-то решения правительства, то они будут приняты. Мы не заинтересованы как государство, чтобы у нас были монополисты, в частности, такие как НАК "Нафтогаз Украины". Мы должны допустить на рынок газа абсолютно всех торговцев газом чтобы у нас не было монополии и в облгазах и в "Нафтогазе", - отметил глава правительства.

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Напомним, Украина прекратила закачку газа в ПХГ.

Как сообщал УНН, долг предприятий перед "Нафтогазом" за газ достиг 27,9 млрд грн.