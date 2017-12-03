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Гройсман відмітив покращення у сфері соцзахисту людей з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Система соціального захисту людей з інвалідністю зазнала позитивних змін. Про це з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"В українській системі соціального захисту людей з інвалідністю відбулася низка позитивних зрушень", - наголосив він.

За словами Гройсмана, розроблено та удосконалено багато нормативно-правових актів, метою яких є залучення таких людей до активного суспільного життя. Основними напрямами діяльності Уряду є:

• забезпечення участі осіб з інвалідністю у політичному і суспільному житті;

• створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю (доступність архітектурного середовища, транспортної інфраструктури, а також забезпечення доступу осіб з інвалідністю до інформації та зв'язку;

• створення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю (квотування робочих місць);

• підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг;

• запровадження моделі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

"Задля забезпечення прав дитини з інвалідністю на виховання в сім'ї реформується система інституційного догляду, запроваджується особистісно-орієнтована модель освіти, яка максимально враховує потреби, інтереси, здібності кожної дитини", - додав Гройсман.

Довідка: міжнародний день людей з інвалідністю, започаткований Генасамблеєю ОНН, відзначається щороку 3 грудня.

Нагадаємо, 1 грудня 2017 року зросли розміри близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю.

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