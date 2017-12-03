Гройсман відмітив покращення у сфері соцзахисту людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Система соціального захисту людей з інвалідністю зазнала позитивних змін. Про це з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"В українській системі соціального захисту людей з інвалідністю відбулася низка позитивних зрушень", - наголосив він.
За словами Гройсмана, розроблено та удосконалено багато нормативно-правових актів, метою яких є залучення таких людей до активного суспільного життя. Основними напрямами діяльності Уряду є:
• забезпечення участі осіб з інвалідністю у політичному і суспільному житті;
• створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю (доступність архітектурного середовища, транспортної інфраструктури, а також забезпечення доступу осіб з інвалідністю до інформації та зв'язку;
• створення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю (квотування робочих місць);
• підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг;
• запровадження моделі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
"Задля забезпечення прав дитини з інвалідністю на виховання в сім'ї реформується система інституційного догляду, запроваджується особистісно-орієнтована модель освіти, яка максимально враховує потреби, інтереси, здібності кожної дитини", - додав Гройсман.
Довідка: міжнародний день людей з інвалідністю, започаткований Генасамблеєю ОНН, відзначається щороку 3 грудня.
Нагадаємо, 1 грудня 2017 року зросли розміри близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю.