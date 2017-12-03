Гройсман отметил улучшение в сфере соцзащиты людей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Система социальной защиты людей с инвалидностью потерпела позитивных изменений. Об этом по случаю Международного дня людей с инвалидностью сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"В украинской системе социальной защиты людей с инвалидностью прошел ряд положительных сдвигов", - подчеркнул он.
По словам Гройсмана, разработаны и усовершенствованы многие нормативно-правовые акты, целью которых является привлечение людей к активной общественной жизни. Основными направлениями деятельности Правительства являются:
• обеспечение участия лиц с инвалидностью в политической и общественной жизни;
• создание беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью (доступность архитектурной среды, транспортной инфраструктуры, а также обеспечение доступа лиц с инвалидностью к информации и связи;
• создание условий для трудоустройства лиц с инвалидностью (квотирование рабочих мест);
• повышение качества и уровня доступности социальных услуг;
• внедрение модели комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей, относящихся к группе риска получения инвалидности.
"Для обеспечения прав ребенка с инвалидностью на воспитание в семье реформируется система институционального ухода, вводится личностно-ориентированная модель образования, которая максимально учитывает потребности, интересы, способности каждого ребенка", - добавил Гройсман.
Справка: международный день людей с инвалидностью, основанный Генассамблеей ОНН, отмечается ежегодно 3 декабря.
Напомним, 1 декабря 2017 выросли размеры около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью.