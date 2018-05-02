Гройсман сказав, коли в Україні відремонтують усі дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Повне відновлення дорожнього господарства відбудеться через 5-10 років. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Кабінет міністрів в рамках продовження проектів масштабного оновлення дорожнього господарства України запроваджує європейську систему управління галуззю — з чітко окресленими вимогами до проведення робіт, визначенням відповідальності, формуванням дорожнього бюджету і системи контролю використання коштів. При грамотному управлінні ефект буде відчутний вже за короткий проміжок часу. А повне відновлення господарства відбудеться за 5-10 років”, — заявив Гройсман.
Як пояснив він, наразі закладено фінансові основи подальшого розвитку. Це, передусім, можливості децентралізації, яка дозволяє наповнювати місцеві бюджети, а отже фінансувати дорожні проекти на місцях. А також Дорожній фонд, який забезпечує гарантоване, прогнозоване фінансування.
“Вперше визначена чітка відповідальність за утримання доріг і план будівництва на 5 років”, — звернув увагу прем’єр.
Глава уряду нагадав, що цього року розподіл відповідальності такий: 123 000 км доріг місцевого значення — пряма відповідальність обласних держадміністрацій. За 46 985 км доріг державного значення відповідає “Укравтодор”. А за 250 000 км доріг у населених пунктах відповідають органи місцевої влади, передусім муніципалітети. Окрема стаття фінансування — 2,6 млрд грн — програма безпеки доріг.
Гройсман наголосив, що обсяги ремонту за останні 4 роки зросли на порядок. Якщо в 2014 році відремонтовано всього 120 км доріг, то в 2017-му — вже 2177 км. Якщо раніше ремонти проходили безсистемно, то зараз вони проводяться переважно за маршрутним принципом, що дає додатковий стимул економічному розвитку цілих регіонів країни.
Нагадаємо, за словами екс-міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, поки в Україні не буде запроваджено найжорстокішу відповідальність для керівників автодорожніх компаній, українцям не варто розраховувати на якісні дороги.