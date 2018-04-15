Гройсман розповів про заходи для того, щоб українці не їздили на заробітки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Для того щоб українці не їздили за кордон на заробітки, необхідно створювати робочі місця та забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Що потрібно, щоб українці не їздили по світу на заробітки. З одного боку, створювати робочі місця за рахунок інвестицій і нормальні умови життя в Україні. З іншого, забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, щоб люди могли собі знайти хорошу роботу. Підприємствам потрібні професійні співробітники і вони готові платити їм гідну зарплату”, — написав В.Гройсман.
Тому, зазначив Прем’єр, уряд розпочав реформу професійно-технічної освіти. За його словами, у 2016-2017 роках було створено 50 сучасних навчально-практичних центрів. На 2018 рік заплановано ще 50.
“Для створення таких центрів ми виділяли у попередні роки по 50 млн грн, цього року — 100 млн грн”, — написав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна інтегрується до європейського ринку праці.