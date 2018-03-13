Гройсман: Рада ухвалила три євроінтеграційні законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу три законопроекти на підтримку захисту інтелектуальної власності з п'яти, необхідних для євроінтеграції України. Про це УНН повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
"Захист інтелектуальної власності. Сьогодні Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні 3 з 5 невідкладних законопроектів. Ці рішення передбачені програмою інтеграції України до ЄС", - повідомив В.Гройсман.
З його слів, вони дозволять запровадити міжнародні стандарти, захистити права авторів від використання їхніх творів піратами, забезпечити охорону прав розробників мікросхем для електроніки, убезпечити компанії та споживачів від підробних товарів та введення в оману щодо їх географічного походження.
Як повідомляв УНН, 13 березня Верховна Рада України ухвалила за основу два законопроекти, що посилюють захист інтелектуальної власності, а саме щодо компонування напівпровідників та щодо охорони географічних зазначень.