Гройсман: Рада приняла три евроинтеграционных законопроекта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада приняла за основу три законопроекта в поддержку защиты интеллектуальной собственности из пяти, необходимых для евроинтеграции Украины. Об этом УНН сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"Защита интеллектуальной собственности. Сегодня Верховная Рада приняла за основу в первом чтении 3 из 5 неотложных законопроектов. Эти решения предусмотрены программой интеграции Украины в ЕС", - сообщил В.Гройсман.
По его словам, они позволят внедрить международные стандарты, защитить права авторов от использования их произведений пиратами, обеспечить охрану прав разработчиков микросхем для электроники, обезопасить компании и потребителей от поддельных товаров и введения в заблуждение относительно их географического происхождения.
Как сообщал УНН, 13 марта Верховная Рада Украины приняла за основу два законопроекта, которые усиливают защиту интеллектуальной собственности, а именно по компоновке полупроводников и по охране географических указаний.